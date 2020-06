2 Giugno 2020: festa della Repubblica

Domani, 2 giugno, è la Festa della Repubblica. Una giornata celebrativa istituita per ricordare la nascita della Repubblica Italiana. Una data importante per tutti gli italiani e che mi entusiasma in modo particolare perché rappresenta la nostra storia, il nostro presente e il nostro futuro.

Alle ore 10:00 sarò collegato in diretta su RaiNews per celebrare questo giorno insieme a voi tutti e per riflettere su alcuni temi delicati per il nostro Paese, soprattutto in un momento di grande difficoltà.

Questo 2 giugno assume un significato ancora più importante e profondo, deve essere l’occasione per rimarcare l’unità di intenti di tutti gli italiani coraggiosi e responsabili, senza polemiche e frivole strumentalizzazioni. Lo dobbiamo per chi ha perso la vita, ha combattuto e sta combattendo in prima linea contro questo nemico invisibile. Lo dobbiamo all’Italia che deve ripartire velocemente e per farlo deve essere unita più che mai!

Dobbiamo difendere l’assetto repubblicano e guardare al futuro con ottimismo e forza.

Seguite la diretta e fatemi sapere cosa ne pensate.

Viva l’Italia e viva le nostre Forze armate 🇮🇹