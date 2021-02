Commissione Difesa Camera: approvata acquisizione sistema multi-missione

Oggi sono intervenuto in Commissione Difesa, alla Camera dei deputati, dove abbiamo trattato ed approvato l’acquisizione di un sistema multi-missione, inserito nel Documento Pluriennale Programmatico per il triennio 2020-2022, e le disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi. Inoltre, è stato esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo agli incidenti che impattano su reti, sistemi informativi e servizi informatici, nonché le misure per garantire elevati livelli di sicurezza.

Per me è stato un onore rappresentare il Ministero della Difesa su tutti i tavoli di lavoro, anche quelli internazionali. Una responsabilità che ho sentito forte per tutta la durata del mio mandato che ho portato avanti con disciplina e onore. Ringrazio il Presidente della Commissione Difesa della Camera dei deputati Gianluca Rizzo e tutti i colleghi che, in questi quasi tre anni, hanno sempre avuto come stella polare, seppur con ovvie visioni politiche differenti, il bene del Paese e l’interesse nazionale, dimostrando in ogni occasione un atteggiamento responsabile.