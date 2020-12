Questa mattina sono intervenuto alla 11^ Conferenza Nazionale sulla Cyber Warfare dal titolo “Covid e Cyber Security: dalla reazione all’emergenza pandemica al cambiamento strutturale”, organizzata dalla società In The Cyber Group.

Insieme ad esperti del settore, abbiamo approfondito i temi legati alla sicurezza cibernetica e l’impatto a medio e lungo termine che la pandemia ha avuto sulle aziende. Una sfida per tutti ma soprattutto per le aziende che si sono evolute e hanno adottato nuove soluzioni per adeguarsi a questo nuovo contesto.

Tra i partecipanti Paolo Lezzi, vice presidente esecutivo EUCACS e CEO di InTheCyber Group, Andrea Chittaro, presidente AIPSA e Senior Vice President Global Security & Cyber Defence Snam, il prof Michele Colajanni, dell’Università di Modena e di Reggio Emilia e Presidente EUCACS, i rappresentanti della sicurezza di Poste Italiane, ACEA, Banco BPM, A2A, Barilla, Vodafone, Akamai, Cisco, Tim, Rsa, Sonicwall, NetConsulting cube, Cybereason.