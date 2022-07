Cybersicurezza : Operativo in Italia il Centro di Valutazione e Certificazione

In Italia è finalmente operativo il Centro di Valutazione e Certificazione presso l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.

Il CVCN è la struttura tecnica che, insieme ad una rete di Laboratori accreditati, si occuperà di verificare la sicurezza e l’assenza di vulnerabilità note in beni, sistemi e servizi ICT, con l’obiettivo di innalzare il livello di cybersicurezza e di resilienza delle infrastrutture da cui dipendono le funzioni e i servizi essenziali del Paese.

Continua quindi il percorso che l’Italia sta compiendo con lo scopo di dotarsi di strutture all’avanguardia in ambito di cybersicurezza. Da pochi giorni, infatti, è operativo presso l’ACN il Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale.

Il CVCN avrà il compito di effettuare le verifiche preliminari sui procedimenti di affidamento e potrà imporre condizioni e test volti all’analisi di sicurezza di hardware o software su alcuni componenti della fornitura che possono risultare particolarmente sensibili se compromessi da un attacco cyber.

A questo proposito, il CVCN sarà uno strumento essenziale nel definire metodologie di verifica e di test, oltre ad elaborare e adottare schemi di certificazione cibernetica nei casi in cui quelli già esistenti vengano ritenuti obsoleti e inadeguati per ragioni di sicurezza nazionale.

Continua l’impegno concreto per modernizzare il nostro sistema di difesa in ambito di cybersicurezza. La piena operatività del CVCN è infatti un traguardo importante per l’istituzione del Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica, in quanto consentirà l’ottimizzazione della certificazione e dell’acquisizione di beni ITC, con lo scopo di rafforzare la sicurezza di tutti quei processi di forniture ICT che operano nello spazio cibernetico nazionale.