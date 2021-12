Dalla storia dei Servizi alle regole del segreto - Intelligence Collettiva

“Dalla storia dei Servizi alle regole del segreto” è il titolo del IV webinar di presentazione del libro “Intelligence Collettiva – Appunti di un Ingegnere rapito dai Servizi Segreti”, edito dalla Fondazione Margherita Hack.

Nei precedenti appuntamenti ci siamo già confrontati su alcune peculiarità del comparto Intelligence e ragionato sul concetto di Sicurezza Nazionale con ospiti di altissimo livello come lo storico Aldo Giannuli, il direttore scientifico della Fondazione Margherita Hack Marco Santarelli e interlocutori che hanno vissuto in prima persona importantissime esperienze all’interno del Comitato di Controllo sul Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica o ai vertici dell’Intelligence italiana come gli Onorevoli Raffaele Volpi e Felice Casson, ed i Prof. Umberto Saccone e Adriano Soi.

Lunedì 20 dicembre alle ore 18:30, continueremo ad approfondire la storia dei “Servizi Segreti” e parleremo di uno strumento potentissimo come il segreto di Stato insieme all’avvocato Luigi Panella e al dottor Alfredo Mantici.

Come sempre risponderemo a tutte le vostre domande.

Ci sono solo 100 posti disponibili ed hanno diritto di prelazione (fino a 48 ore prima) i nostri lettori della prima ora, ogni promessa è un debito. Partecipa > https://webinar.getresponse.com/QTSYN/storia-servizi-segreti