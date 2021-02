Approvato in 4^ Commissione Difesa il decreto per l’acquisizione di una piattaforma...

Si è da poco conclusa la 4^ Commissione Difesa al Senato dove abbiamo approvato, come fatto per la Camera, il decreto per l’acquisizione di una piattaforma aerea multi-missione.

Ringrazio i colleghi senatori, appartenenti alla Commissione presieduta dalla senatrice Roberta Pinotti, che in questi quasi tre anni hanno sempre lavorato con grande professionalità e passione, sui dossier complessi del Dicastero, anteponendo l’interesse nazionale a tutto il resto.