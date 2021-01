L’impegno della Difesa contro il Covid. Tutti i numeri

Da quasi un anno lottiamo contro l’emergenza sanitaria e i numeri del contagio sono ancora preoccupanti, sebbene ognuno di noi stia facendo la propria parte dalla prevenzione alla campagna di vaccinazione.

È proprio nei momenti più difficili che c’è bisogno di chiarezza e impegno. La Difesa sta mettendo in atto uno sforzo quotidiano eccezionale per tutelare i cittadini: dall’inizio della seconda fase è stata impiegata una media giornaliera di oltre 1.500 militari, per un totale complessivo di oltre 141.000 unità, sono stati messi a disposizione 73 mezzi aerei delle Forze Armate e 322 mezzi terrestri per il trasporto di materiale sanitario e dispositivi di protezione individuale.

In più, sono operativi 156 Drive-Through-Difesa grazie ai quali oltre 404 sanitari tra medici e infermieri, hanno eseguito più di 1.186.500 tamponi.

Le Forze armate sono una grande squadra che funziona ed oggi più che mai, stanno dimostrando responsabilità e coscienza nel servire la nazione.

Il mio ringraziamento va a tutti i nostri uomini e donne, militari e civili, per il lavoro che stanno portando avanti con coraggio e spirito di sacrificio.

Continuiamo a lavorare per i cittadini e diamo all’Italia la sua opportunità di ripresa e di riscatto.