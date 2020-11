Sono in video collegamento, per un interessante briefing, con il Generale di C.A. Salvatore Camporeale, Comandante per la Formazione, Specializzazione e Dottrina dell’Esercito Italiano, e con tutti i Comandanti dei Reparti dipendenti a ciascun livello.

Sto portando avanti con attenzione il lavoro relativo alla mia delega sulla formazione del personale militare e civile della Difesa.

Considero questo dossier fondamentale per il futuro delle Forze armate.

Dal Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione di Torino all’Accademia di Modena e alle due Scuole militari “Nunziatella” di Napoli e “Teulié” di Milano; dalla Scuola Sottufficiali dell’Esercito (Viterbo) alle Scuole di Fanteria (Cesano di Roma), Cavalleria (Lecce), Commissariato (Maddaloni), Sanità e Veterinaria (Roma), Lingue Estere (Perugia), interforze per la difesa NBC (Rieti), fino ai Reggimenti addestrativi di Ascoli Piceno, Capua, Cassino, Verona, al Centro Militare di Equitazione di Montelibretti e al Comando Comprensorio della Cecchignola, ciascuno con la propria fisionomia e le proprie responsabilità.

La formazione e l’addestramento sono infatti un settore di assoluta importanza strategica per la Difesa che vede nell’elemento umano la sua risorsa più preziosa, il capitale più importante sul quale investire.

oter impiegare soldati che abbiano acquisito e sviluppato competenze e capacità professionali di altissimo livello, consente di avere uno strumento militare moderno e capace di operare nei contesti nazionali e internazionali insieme ai Paesi partner.

L’Italia e le Forze armate hanno bisogno di uomini e donne preparati eticamente e professionalmente, che sappiano contribuire a costruire condizioni di sicurezza, pace e solidarietà.

Nel corso del mio mandato ho avuto modo di approfondire e apprezzare il grandissimo lavoro che i Comandi, le Scuole, gli Istituti e le Unità stanno portando avanti, ancora di più in questo periodo di emergenza garantendo il normale svolgimento dei programmi.

COMFORDOT, costituito l’1 gennaio 2013, è posto alle dirette dipendenze del Capo di Stato Maggio dell’Esercito e rappresenta il Vertice deputato alla preparazione del personale militare, in aderenza alle esigenze operative della Forza armata.