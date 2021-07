I “Servizi segreti” raccontati dai protagonisti – 2° webinar Intelligence Collettiva

I “Servizi segreti” raccontati dai protagonisti.

Venerdì 16 luglio, alle ore 10:00, non perdetevi il secondo webinar di presentazione del libro “Intelligence Collettiva: Appunti di un Ingegnere rapito dai Servizi Segreti“.

Avremo due ospiti d’eccezione che hanno contribuito alla realizzazione del saggio:

Umberto Saccone

Ha trascorso 33 anni nell’Arma dei Carabinieri e nel SISMI, Servizio Informazioni e Sicurezza Militare, dove ha ricoperto numerosi incarichi sia in Italia sia all’estero. Nel 2006 ha lasciato il Servizio per andare a ricoprire l’incarico di Direttore della Security dell’ENI, la prima società quotata in Italia e una delle big company nel settore oil e gas. In ragione della sua esperienza maturata nel mondo dell’Intelligence, è membro di numerosi comitati scientifici. Sull’argomento ha scritto pareri e articoli per giornali e riviste specializzate.

Adriano Soi

Da Prefetto vanta una carriera ricca di importanti incarichi, tra cui impieghi molto delicati sotto la Presidenza del Consiglio. È docente di Security Studies presso diversi poli formativi e scrive su testate nazionali ed internazionali principalmente sui temi della Geopolitica e dell’Intelligence.

Sono certo che apprezzerete i loro interventi perché ricchi di riferimenti storici, esperienze personali e visioni stimolanti.

