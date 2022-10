INTERNET OF MILITARY THINGS – L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER LA DIFESA E SICUREZZA

Venerdì 28 ottobre dalle 12:00 alle 13:00, modererò il webinar dal titolo “Internet of military things – applicazioni dell’intelligenza artificiale al comparto ‘ difesa e sicurezza’”, per tutti i soci Clusit.

Il webinar offrirà elementi base ed esempi concreti sul settore dell’AI applicata all’IoMT a livello nazionale e globale.

Cercheremo tra l’altro di rispondere alle seguenti domande:

• Qual è lo stato dell’arte a livello nazionale e internazionale in relazione alla intelligenza artificiale applicata all’IoMT?

• Quali sono gli scenari futuri?

• Quali sono i principali attori del settore?

Il Webinar fa parte di 3 programmi tematici più ampi intitolati: CYBERSECURITY & DATA PROTECTION, ARTIFICIAL INTELLIGENCE, INTERNET OF THINGS.

Al tavolo con me ci saranno: Marco Braccioli, Senior Vice President del Gruppo Digital Platforms (DP) per la Difesa e la Cybersicurezza; Nicola Grandis, CEO di ASC27 s.r.l. e di AIDA46. Realtà specializzate nel settore della AI rispettivamente per il campo civile e per quello militare; Valerio Imbriolo, Ingegnere Robotico che ricopre il ruolo di Control System Coordinator per Drass Group.

Tutte le info qui > INTERNET OF MILITARY THINGS – APPLICAZIONI DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE AL COMPARTO “DIFESA E SICUREZZA”