Online i bandi di concorso per entrare a far parte delle Forze armate

Online i bandi di concorso per entrare a far parte delle Forze...

Continuano i concorsi per entrare a far parte delle nostre Forze armate! Sono infatti online i bandi di concorso per il reclutamento di 61 ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina Militare.

Nello specifico i posti sono suddivisi in:

35 posti per il Corpo di Stato Maggiore;

16 posti per il Corpo del Genio della Marina, così ripartiti tra le seguenti specialità: Genio Navale – settore navale: 6 posti; Genio Navale – settore sommergibilisti: 2 posti; Armi Navali: 5 posti; Infrastrutture: 3 posti;

6 posti per il Corpo di Commissariato Militare Marittimo;

4 posti per il Corpo delle Capitanerie di Porto.

È possibile inviare la candidatura entro l’11 gennaio. Mancano solo pochi giorni, fatevi avanti! > > https://www.marina.difesa.it/media-cultura/Notiziario-online/Pagine/20201214_Concorso_RS_2021.aspx