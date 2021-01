Pubblicati i concorsi per VFP1 e l’Accademia Navale

Questa settimana sono stati pubblicati i concorsi per il reclutamento del secondo blocco VFP1 e per l’ammissione all’Accademia Navale della Marina Militare.

Entrate a far parte della famiglia delle Forze armate! Potrete fare esperienze straordinarie secondo quelle che sono le proprie attitudini e aspirazioni. Una professione che richiede forte motivazione e il più alto senso di fedeltà alle istituzioni che, indossando le stellette, si giura di difendere anche a costo della propria vita.

Le domande di ammissione potranno essere presentate entro il 5 febbraio per quanto riguarda il secondo blocco VFP1, attraverso la piattaforma online sul sito della Difesa , mentre ci sarà tempo fino al 16 febbraio per l’Accademia Navale. In bocca al lupo a tutti e forza!