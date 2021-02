Scopri l’arte rimanendo a casa, insieme alla grande famiglia della Difesa

Viaggiare e visitare musei in questo periodo non è possibile, tuttavia la Difesa ha deciso di offrire a tutti gli appassionati di arte e storia una grande opportunità con i tour virtuali, alla scoperta dei Musei delle Forze armate di interesse storico-militare.

Un bellissimo modo per apprezzare le ricchezze custodite in alcuni dei musei più belli d’Italia.

Con un appuntamento settimanale potrete visitare il Museo Storico dell’Arma di Cavalleria, il Museo Storico Nazionale dell’Arma di Artiglieria, il Museo Storico delle Truppe Alpine, il Museo Storico Militare della Grande Guerra e molti altri, custodi delle più antiche tradizioni.

Non perdetevi questa occasione, in attesa di poter visitare dal vivo questi luoghi fantastici non appena l’emergenza sarà finita! Preparatevi ai primi giri virtuali.