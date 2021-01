Sosteniamo Conte e facciamo ripartire il Paese!

In questo momento c’è da dare ossigeno alle nostre imprese bloccando le cartelle esattoriali come da programma e limitare il più possibile le perdite con i ristori. Lo Stato deve mostrarsi forte insieme all’Europa per ottenere il rispetto del cronoprogramma vaccini, lavorare al Recovery per uscire dalla crisi e tanto altro ancora, invece siamo bloccati in questo pantano politico inspiegabile, inconcepibile e da condannare in un momento delicato come questo.

Sono ore delicate in cui chi voleva speculare politicamente sull’emergenza ha avuto i suoi 10 minuti di visibilità, anche al costo di lasciare cittadini e imprese nel caos.

In questa fase assurda dobbiamo tutti sostenere con forza il Presidente Giuseppe Conte affinché il tutto si risolva nel più breve tempo possibile così che possa riprendere rapidamente l’azione del governo. #ConTe