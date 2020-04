Tecnologie all’avanguardia per superare l’emergenza coronavirus

L’emergenza #Covid19 ci pone di fronte a nuove sfide ogni giorno. Con l’allestimento infatti di nuovi ospedali da campo, sta nascendo un’altra esigenza: quella di dover necessariamente smaltire i materiali medico-sanitari come mascherine, aghi, guanti e rifiuti speciali che hanno al loro interno una carica batterica molto alta.L’Italia sta rispondendo anche a questa nuova sfida, infatti, il Corpo Militare Volontario CRI, può contare sull'ausilio di uno sterilizzatore campale di rifiuti a rischio infettivo che, in soli 40 minuti, è in grado di disinfettare e trattare ben 15 kg di materiale di ogni tipo. L’Italia è all'avanguardia, esistono nel mondo solo 500 sterilizzatori campali di questo tipo e il nostro Paese ne ha 2. Si tratta di uno strumento essenziale per la situazione di emergenza in cui ci troviamo.