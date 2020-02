22 anni fa, il 27 febbraio 1998, sui valori dell’Arma dei Carabinieri nasceva, in ambito NATO, l’Unità Specializzata Multinazionale (MSU), con funzioni di peacekeeping, assistenza umanitaria, polizia civile e militare in ambito multinazionale.

Le unità MSU, comandate da un Ufficiale superiore dell’Arma dei Carabinieri, dimostrano ogni giorno come le donne e gli uomini dell’Arma contribuiscono silenziosamente alle esigenze più delicate dei territori, sia dentro che fuori i confini nazionali. Come reparto interforze hanno saputo far convergere le capacità strettamente militari a quelle di forza di polizia e quelle addestrative per la polizia civile locale. Tra i teatri operativi più importanti in cui le nostre risorse sono state impegnate ricordiamo il Kosovo, la Bosnia Erzegovina, l’Albania e l’Iraq.

Un grazie ai nostri Carabineri, sempre attenti alle esigenze dei cittadini in tutti i teatri operativi.

