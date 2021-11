Oggi ho preso parte alla cerimonia di avvicendamento del Capo di Stato Maggiore della Marina Militare.

Nel congratularmi con l’Ammiraglio di Squadra Enrico Credendino, del quale in questi anni ho potuto apprezzare l’ottimo lavoro portato avanti come Comandante delle Scuole della Marina Militare e Comandante della Squadra Navale, rivolgo i miei più sentiti ringraziamenti all’Ammiraglio di Squadra Giuseppe Cavo Dragone per l’eccellente lavoro svolto e per quello che ancora farà per la Difesa.