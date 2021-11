Generale di S.A. Luca Goretti, Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare

Questa mattina ho preso parte alla cerimonia di avvicendamento del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare.

Ascoltare le parole del Generale di S. A. Alberto Rosso è stato per me un momento molto emozionante. In qualità di Sottosegretario di Stato alla Difesa pro tempore, con delega alla Forza Azzurra, ho condiviso con Alberto quasi tre anni davvero intensi e significativi.

Il Generale Rosso è stato e resterà per tutti gli uomini e le donne dell’Aeronautica Militare un esempio di sobrietà, rettitudine, equilibrio, competenza e passione. Ringrazio l’Uomo di Stato per l’alto servizio reso al nostro Paese in tutti questi decenni. Ringrazio l’amico per quanto fatto insieme in questi ultimi anni.

Il mio augurio di buon lavoro al Generale di S.A. Luca Goretti, già Sottocapo di Stato Maggiore dell’Aeronautica. Sono certo che Luca farà altrettanto bene continuando a percorrere la strada tracciata.