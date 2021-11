Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, Capo di Stato Maggiore della Difesa

Questa mattina, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ho partecipato alla cerimonia di avvicendamento del Capo di Stato Maggiore della Difesa.

Faccio i migliori auguri all’Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone per questo nuovo incarico.

Ho avuto modo di apprezzarne il valore nel ruolo di Capo di Stato Maggiore della Marina Militare e sono certo che saprà ispirare tutte le Forze armate a continuare a dare il meglio per il nostro Paese.

Voglio poi ringraziare il Generale Enzo Vecciarelli che in questi tre anni, gran parte dei quali coincisi con il mio mandato di Sottosegretario di Stato alla Difesa pro tempore, ha dato una forte spinta innovatrice al comparto contribuendo in maniera determinante ad esempio alla nascita del Comando per le Operazioni in Rete (COR) e del Comando per le Operazioni Spaziali (COS).