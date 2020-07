Visita al Comando per le Operazioni in Rete (COR) della Difesa

Oggi ho visitato la sede del Comando per le Operazioni in Rete (COR) della Difesa. Un progetto innovativo, di importanza strategica per la sicurezza cibernetica del Ministero e delle Forze armate, che ho fortemente voluto fin da subito, quando ho assunto l’incarico di Sottosegretario nel 2018, e sul quale ho investito tanto in virtù della delega che mi è stata assegnata dal Ministro della Difesa in materia di sicurezza cibernetica.

Dopo poco più di un anno, al termine di un lavoro complesso e articolato portato avanti in seno al Gruppo di Progetto C5ISR, il 9 marzo di quest’anno il COR ha finalmente preso vita grazie alla straordinaria professionalità dell’Ammiraglio di Squadra Ruggiero Di Biase, ora alla guida del Comando. Attraverso una progettualità straordinaria siamo riusciti a costruire un qualcosa che sono certo sarà utile e fondamentale per la Difesa e il Paese tutto.

Abbiamo fatto grandi passi in avanti nel rafforzare il sistema di sicurezza Cyber. La Difesa ha messo in campo una realtà d’eccellenza interforze che rappresenta un ingranaggio importante del Sistema Paese. Un modello virtuoso da poter esportare in tutta la Pubblica Amministrazione.

Nel corso della visita ho avuto modo di approfondire lo stato dei lavori e le azioni da compiere per poter esprimere al massimo le capacità del Comando per le Operazioni in Rete.

Ho visto in azione professionisti capaci, appassionati e preparati. Sono loro gli “angeli custodi” delle infrastrutture telematiche e dei sistemi della Difesa. Buon lavoro ragazzi!