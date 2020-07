5G e sicurezza cibernetica: un approccio europeo alla sicurezza delle reti

Oggi sono intervenuto al webinar “Un approccio europeo alla sicurezza delle reti? La scelta italiana e l’iter di attuazione del perimetro di sicurezza cibernetica”, organizzato da I-Com, Istituto per la Competitività, per parlare di 5G e sicurezza cibernetica.

Nell’ambito della delega che ho ricevuto dal Ministro della Difesa sulla sicurezza cibernetica, ho seguito in prima persona il tema.

Il nostro Paese sta da tempo rafforzando le proprie capacità nel dominio cibernetico per la protezione delle informazioni, ma anche per la salvaguardia dei servizi essenziali per la società e per tutti i cittadini.