AT Agency alla NATO per il “Quantum Technologies Workshop”

Oggi con AT Agency siamo stati a Bruxelles per partecipare al “Quantum Technologies Workshop” organizzato dalla NATO.

È stato un piacere portare il nostro contributo e soprattutto poter rappresentare il meglio dell’Italia in questo settore emergente.

Si è parlato delle “Future Interoperable Capabilities using Quantum Technologies”, in particolare nei campi Communication, Encryption, Sensing, PNT (Positioning, Navigation e Timing).

Al tavolo, accanto ai big dell’industria dei paesi dell’Alleanza Atlantica, ha rappresentato AT Agency la nostra Head of Quantum Technology, dott.ssa Noemi Ferrari. Il suo intervento, decisamente verticale sull’applicazione delle Tecnologie Quantistiche in campo Militare, è stato di grande interesse ed ha ottenuto un ampio riscontro.

Per l’Italia erano presenti anche Leonardo con il suo Head of Technology Lab, il dottor Massimiliano Dispenza, QTY (partecipata di Telsy del Gruppo Telecom) con il suo Presidente e COO dottor Alessandro Zavatta, l’Università La Sapienza di Roma con il Professor Fabio Sciarrino, Deputy Rector for Competitive Strategies for International Research, un riferimento italiano e internazionale per queste materie.