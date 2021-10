Nomine Difesa: Cavo Dragone, Goretti e Credendino nomi di alto profilo

Congratulazioni all’Ammiraglio di Squadra Giuseppe Cavo Dragone, che assumerà presto l’incarico di Capo di Stato Maggiore della Difesa, al Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, nominato Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare e all’Ammiraglio di Squadra Enrico Credendino, prossimo Capo di Stato Maggiore della Marina Militare.

In questi anni ho osservato da vicino il loro operato, in qualità di Sottosegretario di Stato alla Difesa pro tempore, e proprio per questo sono certo che guideranno al meglio la Difesa e le Forze armate come hanno già dimostrato di saper fare in altri significativi incarichi.

Un ringraziamento particolare al Generale Vecciarelli e al Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di S.A. Alberto Rosso per quanto fatto nei loro rispettivi mandati che stanno volgendo al termine.