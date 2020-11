183° Reggimento Paracadutisti “Nembo”: Auguri a Luigi Tosti

Auguri al paracadutista Luigi Tosti, classe 1920, che da poco ha compiuto 100 anni conservando la tempra e lo spirito della sua giovinezza!

Questa è la sua storia… Dopo essere partito per il servizio militare chiese di essere ammesso nella nuova specialità del Regio Esercito: i Paracadutisti.

Venne addestrato a Tarquinia e mandato in Africa dove fu ferito in uno scontro a fuoco poco prima della battaglia di El Alamein e fu costretto quindi a rientrare in Italia. Una volta guarito rientrò subito in servizio nella Divisione Nembo.

Combattè per la liberazione d’Italia nelle più gloriose battaglie della Nembo: Filottrano e Case Grizzano.

Oggi il 183° Reggimento Paracadutisti “Nembo” dell’Esercito Italiano ha voluto rendere onore in video conferenza al suo Luigi!