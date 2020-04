25 aprile, 75esimo anniversario della Liberazione

Oggi festeggiamo il 25 aprile che, con il suo forte significato storico, è la festa di tutti gli italiani.

Una giornata che richiama alla memoria i valori della Resistenza e della lotta di Liberazione, dove affondano le radici della Repubblica e della Costituzione.

Ricordiamo oggi chi ha combattuto per la libertà, la democrazia, la giustizia sociale e voglio ringraziare tutti coloro che da ormai due mesi, in diversa misura, sono in prima linea per contrastare l’emergenza Covid19.

In questo 75esimo anniversario della Liberazione celebriamo un popolo straordinario, gli italiani, che nella storia ha saputo costruire il proprio futuro e oggi si ritrova ancora più unito e pronto a far ripartire il Paese. Lo sta dimostrando giorno dopo giorno con grande senso di maturità e responsabilità.

Grazie a tutti uomini e le donne della Difesa che con professionalità, dedizione e spirito di sacrificio lavorano senza sosta dall’inizio della crisi. Oggi è sempre più viva la coscienza degli italiani di poter contare su delle Forze Armate moderne ed efficaci.

Buon 25 aprile a tutti 🇮🇹