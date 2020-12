4^ Commissione: discussione del 16/12/2020

Oggi ho partecipato in Senato, in 4^ Commissione, alla discussione di alcuni atti di interesse del Ministero della Difesa. In particolare abbiamo discusso del tema della protezione internazionale e complementare, dell’immigrazione e delle misure di contrasto all’utilizzo distorto del web e dei diritti delle persone private della libertà personale.

Inoltre, sempre al Senato, abbiamo analizzato lo schema di decreto relativo all’acquisizione, al funzionamento e al supporto di una piattaforma aerea multi-missione e multi-sensore per attività di supporto decisionale di livello strategico e operativo, di Comando e Controllo multi-dominio e di protezione elettronica.

Abbiamo concluso, infine, con l’esame ed approvazione del programma relativo all’acquisizione di un veicolo tattico multiruolo per le operazioni speciali.

Più tardi sarò alla Camera dei Deputati per partecipare invece alla discussione sulla partecipazione dell’Italia alla missione “European-led Marittime Awareness Strait of Hormuz” e sul differimento della riduzione delle dotazioni organiche del personale militare delle Forze armate e del personale civile del Ministero della Difesa.