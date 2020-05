Accesso al credito e adempimenti fiscali per le imprese colpite dall’emergenza covid19

Sono in IV Commissione Difesa alla Camera dei deputati per partecipare alla discussione del provvedimento riguardo le misure urgenti di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese colpite dall’emergenza covid19, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

Nello specifico, per ciò che riguarda il Ministero della Difesa, lo Stato darà garanzia per supportare e assicurare la continuità, come detto, delle imprese colpite dall’emergenza covid-19, per il tramite di SACE SpA. Inoltre, verrà prevista un’estensione del Golden Power al fine di tutelare le grandi, piccole e medie imprese italiane impegnate nei settori di rilevanza strategica dai rischi di “scalata” societaria da parte di operatori economici appartenenti a Paesi stranieri.

Viene predisposto, inoltre, il rinvio del termine per la presentazione dei rendiconti suppletivi da parte dei funzionari delegati e si aggiungono disposizioni in materia di termini processuali anche nel settore della giustizia militare. Per concludere, viene prevista dal provvedimento l’istituzione di un Comitato per il sostegno finanziario pubblico all’esportazione, composto da sei membri, di cui uno nominato dal Ministero della Difesa.