Aeroclub: ridare regolarità al funzionamento dell’ente il prima possibile

Nel Governo “Conte II” il Ministro della Difesa mi ha affidato, come Sottosegretario di Stato pro-tempore, la delega riguardo gli interventi relativi alle problematiche degli enti, associazioni e organismi vigilati dal Dicastero.

Con gli altri Ministeri competenti in materia (il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Il Ministero dell’Interno, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero per le Politiche Giovanili e lo Sport) siamo decisi ad intervenire sulla situazione dell’Aeroclub per ridare regolarità al funzionamento dell’ente il prima possibile.

Dopo il commissariamento, avvenuto diverso tempo fa, il Club si trova infatti in una condizione di estrema difficoltà e, poiché è un assetto strategico per l’Aeronautica Militare ma soprattutto per il Paese, è doveroso compiere ogni sforzo per cercare di agevolarne la ripresa.

Stiamo lavorando quindi perché i territori, gli operatori e tutti i servizi di terra, come quelli logistici, manutentivi e delle Scuole di volo abbiano una risposta concreta e perché possa essere finalmente risolta questa situazione di stallo e precarietà.

Non possiamo permetterci di esitare ancora, soprattutto in un momento come questo, post emergenziale al coronavirus, in cui ogni sforzo deve essere incentrato a far ripartire il Paese e ogni settore che crea indotto sui territori 👍🇮🇹