Inaugurazione dell’Aerotech Campus di Leonardo: Innovare per crescere

Ricerca, crescita e innovazione sono le sfide principali dei prossimi anni per creare nuove opportunità per l’industria, i territori e i giovani. Con questo spirito oggi abbiamo assistito all’iniziativa “Innovare per crescere” all’inaugurazione dell’Aerotech Campus di Leonardo, un centro con le migliori competenze su programmi di ricerca innovativi ad alta tecnologia nell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza (AD&S).

Stiamo parlando delle migliori eccellenze relative al settore della ricerca e dell’innovazione tecnologica, dell’aerospazio, dell’industria della difesa e della sicurezza che si potranno quindi, da oggi, incontrare in Campania all’Aerotech Campus. Nel nuovo centro di eccellenza di Leonardo inaugurato a Pomigliano d’Arco, da marzo a dicembre 2020 i giovani potranno prendere parte ad un percorso di alta formazione.

Si studieranno nuovi materiali, nuovi processi produttivi, nuove soluzioni tecnologiche per rafforzare la competitività italiana nel settore.

Il futuro parte dai giovani e l’Italia vuole puntare su loro con un approccio pionieristico e innovativo.