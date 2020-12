Aggiornamento sulle attività operative con il COI

Oggi ho avuto un briefing di aggiornamento sulle attività operative che impegnano i nostri militari, con il Comandante del Comando Operativo di vertice Interforze (COI), Generale di Corpo d’Armata Luciano Portolano e i suoi più stretti collaboratori.

Tutti gli uomini e le donne della Difesa in questi mesi sono stati in prima linea per contrastare la pandemia, ma il loro impegno non è ancora terminato: proprio le Forze armate infatti avranno un ruolo fondamentale nella campagna di vaccinazione che vedrà l’aeroporto militare di Pratica di Mare diventare il principale hub per lo stoccaggio e la distribuzione dei vaccini.

Voglio ringraziare tutti i professionisti del COI per lo straordinario lavoro di pianificazione e coordinamento che stanno svolgendo e un pensiero particolare lo rivolgo a tutti i civili e militari della Difesa, da coloro che sono impegnati nell’Operazioni Igea, fino ai militari dell’Operazione Strade Sicure, senza dimenticare chi si trova lontano da casa per contribuire alle operazioni internazionali. Siete un pilastro solido, e l’azione della Difesa si sta rilevando fondamentale per il Paese. Grazie