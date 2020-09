Ancora violenza dopo il caso Willy: botte in piazza a Verona. Interviene...

Dopo quello che è successo solo pochi giorni fa a Willy Monteiro Duarte è difficile accettare di vedere di nuovo immagini di questo tipo.

Per fortuna questa volta i nostri militari dell’Operazione Strade Sicure sono intervenuti immediatamente per sedare la rissa in Piazza Erbe a Verona, evitando così il peggio.

Grazie ancora una volta a tutti gli uomini delle nostre Forze Armate e dell’Esercito Italiano per il coraggio, lo spirito di sacrificio e per l’immenso lavoro che svolgono 24 ore su 24 in difesa del Paese.