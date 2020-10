Angelo Tofalo a Radio Castelluccio: l’intervista

Aggiornamento 17/10/2020 – Poco fa mi sono collegato con Socrate al Caffè su Radio Castelluccio – RCS75. Ho raccontato ciò che penso sulla chiusura delle scuole in Campania, sulla riorganizzazione del MoVimento 5 Stelle, sugli Stati Generali e sulle prossime amministrative a Salerno2021. Ditemi la vostra e leggerò ogni commento!

16/10/2020 – Domani alle 11 sarò in collegamento con Socrate al Caffè in diretta su Radio Castelluccio.

Parleremo ovviamente dell’emergenza Covid19 che resta al centro del dibattito politico mondiale e che coinvolge ciascuno di noi nella propria sfera più intima. Anche io, come sapete, sono ancora in isolamento fiduciario (primo tampone comunque negativo) dopo esser stato a contatto con una persona positiva.

Parleremo quindi dell’attuale situazione in Italia e in Campania.

Una chiusura in blocco della nostra regione potrebbe sembrare la soluzione più facile ma, soprattutto in questo momento, non è il miglior segnale per il Paese.

Chiudere in blocco la scuola non è affatto la soluzione migliore. In questa fase serve collaborare e decidere insieme.

Parleremo poi degli Stati Generali del MoVimento 5 Stelle e delle prossime amministrative a Salerno.

Vi aspetto domani alle 11 in collegamento.