Anziani in difficoltà: i Carabinieri li soccorrono con cibo caldo

Una coppia di coniugi di Palma di Montechiaro (AG) da diversi giorni non riusciva a mangiare per colpa delle difficoltà economiche. Arrivata la segnalazione, i nostri Carabinieri dell’Arma sono intervenuti immediatamente portando cibi caldi, una bombola del gas e un momento di vicinanza alla famiglia.

La solidarietà delle nostre Forze armate nei confronti dei cittadini è uno degli insegnamenti più grandi che ci lascia l’emergenza Covid-19.

Abbiamo assistito in questi mesi difficili a tantissime storie che raccontano il grande cuore dei nostri uomini e donne della Difesa. I militari non solo tutelano l’ordine pubblico e fanno rispettare la legge, ma soprattutto sono di fondamentale importanza per il sostegno che danno alle persone maggiormente in difficoltà, agli anziani, ai malati, ai più fragili, a chi soffre la solitudine e a chi non riesce a mettere in tavola un pasto caldo.

Sono fiero di ogni professionista della Difesa, loro sono uno spaccato dell’Italia “buona”, di quell’Italia che sa essere al fianco dei più deboli e dei più fragili.

Grazie ragazzi, mi commuove il vostro immenso cuore e l’impegno che quotidianamente mettete per la difesa della Repubblica. Lo continuerò a sottolineare ogni giorno.