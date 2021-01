Incendio: anziani salvati dal sottocapo della Marina Militare Giovanni Di Siena

Due anziani di 89 e 79 anni, in pericolo di vita a causa di un incendio nella loro abitazione, sono stati salvati la notte di capodanno dal sottocapo della Marina Militare Giovanni Di Siena.

Dopo aver assicurato la coppia alle cure di una collega, il sottocapo Antonia Del Vento, il marinaio ha spento le fiamme causate da un razzo pirotecnico entrato dalla finestra, mettendo in pratica l’esperienza maturata durante le quotidiane esercitazioni antincendio svolte a bordo della sua unità navale.

Una storia a lieto fine che poteva trasformarsi in una tragedia. Grazie per il coraggio e l’altruismo comune a tutti i nostri ragazzi e ragazze in divisa