VFP1: Aperti i bandi per il reclutamento di 1.444 volontari per la Marina Militare e l’Aeronautica Militare

VFP1: Aperti i bandi per il reclutamento di 1.444 volontari per la...

Sei pronto a servire il Paese? Ad entrare a far parte della grande famiglia della Difesa?

Sono ancora aperti i bandi per il reclutamento di 1.444 Volontari in Ferma Prefissata di un anno (VFP1) per la Marina Militare e l’Aeronautica Militare.

Partecipare è semplice: visita il sito della Difesa nella pagina “concorsi online” e presenta la domanda.

Per candidarti c’è tempo fino al 5 febbraio per la Marina (link) ed entro l’11 febbraio per l’Aeronautica (link).

I VFP1 possono concorrere per l’immissione nella ferma quadriennale VFP4 delle Forze armate o nelle carriere iniziali della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Penitenziaria.

Forza ragazzi e ragazze siete voi la futura classe dirigente dell’Italia.