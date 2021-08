Attacco hacker alla Regione Lazio, servizi sanitari in tilt

Dopo uno scambio con i maggiori esperti del settore sono intervenuto oggi in aula sull’attacco cibernetico all’infrastruttura tecnologica del sistema sanitario della Regione Lazio.

Cybersicurezza – Quasi sei milioni di cittadini italiani, non potendo fruire dei servizi sanitari, stanno vedendo limitata la tutela nei confronti del loro diritto costituzionale alla salute.

Ad oggi infatti le organizzazioni regionali non sono ancora provviste di un’organizzazione di cybersecurity, non hanno quindi proprie capacità di prevenzione, deterrenza, risposta, contenimento e ripristino rispetto le emergenze. Per non parlare poi della business continuity, eterna sconosciuta…

Al di là di tante parole il Paese ancora non è, dal punto di vista delle istituzioni, capace di affrontare una risposta organica.

Appare invece che altri soggetti si siano organizzati per creare meccanismi di condivisione delle informazioni a prescindere dalle istituzioni, organizzando processi di scambio informativo in tempo reale con meccanismi spontanei che appaiono assai più efficaci, tempestivi e oggetto di vaglio incrociato tra i security manager delle principali aziende nazionali.

Si ha però netta la sensazione, preoccupante, che pubblico e privato seguano strade non parallele, ma divergenti, rimanendo il primo ancorato a logiche burocratiche e formali, mentre i secondi, consapevoli del proprio ruolo di protezione effettiva di interessi reali e diretti, si adoperano per dare risposte alla Comunità.

È fondamentale dare un senso compiuto alla indispensabile necessità di un partenariato pubblico-privato reale e non di facciata e di coinvolgere gli esponenti della security degli operatori economici del Perimetro della Sicurezza Nazionale Cibernetica e degli operatori di servizi essenziali, per la creazione di un reale meccanismo virtuoso che sia effettivamente capace di garantire la sicurezza ai cittadini e alle imprese.