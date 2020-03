Attività Carabinieri: Missione Addestrativa Italiana Palestina (MIADIT)

Continuano le attività dei Carabinieri della Missione Addestrativa Italiana (MIADIT) Palestina.

Il personale dell’Arma è impegnato in azioni addestrative a favore delle forze di sicurezza palestinesi, per la stabilizzazione dell’aerea.

La scorsa settimana sono stati avviati diversi corsi tra i quali due corsi di “Special Police Operations” per approfondire le procedure tattiche di avvicinamento a obiettivi, irruzione e rastrellamento, perquisizioni personali, veicolari e domiciliari. I nostri istruttori hanno tenuto anche dei corsi sull’attività di controllo alla circolazione stradale, un corso per incrementare la capacità di risposta con armi da fuoco in operazioni di polizia, un corso sulle tecniche di guida sicura e un corso inerente alle problematiche di genere.

L’impegno dei nostri Carabinieri fuori e dentro i confini nazionali continua senza sosta 👍🇮🇹💪