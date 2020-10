Audizione in Parlamento del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica

Ecco l’audizione in Parlamento del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Alberto Rosso, in ordine agli sviluppi dell’attività della Forza armata, anche con riferimento alle esigenze operative indotte dall’emergenza epidemiologica. Siamo in commissione Difesa presieduta dal Presidente Gianluca Rizzo.