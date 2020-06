Un’azione sinergica per le migliori soluzioni per il Paese

È trascorsa un’altra settimana di intenso lavoro. Fatta di attività in Parlamento, in Commissione e in Aula, fatta di giri e verifiche nelle strutture della Difesa, di lavoro in ufficio con il mil staff e di riunioni con i colleghi.

Siamo ancora qui, dopo più di 7 anni, per migliorare il Paese e per farlo tutti insieme. Come governo stiamo cercando di creare la massima sinergia tra ministeri, qui con Alessio Villarosa del Ministero dell’Economia, con Carlo Sibilia dell’Interno e con Giuseppe L’Abbate del Ministero dell’Agricoltura. Un’azione sinergica per trovare, armonizzare e realizzare le migliori soluzioni per il Paese 👍🇮🇹