Briefing con il Presidente del Centro Alti Studi per la Difesa (CASD)

Questa mattina ho avuto un briefing in video conferenza con il Presidente del Centro Alti Studi per la Difesa (CASD), Generale di Squadra Aerea Fernando Giancotti e i suoi più stretti collaboratori.

Nel corso della riunione abbiamo approfondito i compiti e le principali attività in corso e parlato degli impegni futuri del CASD che oggi possiamo considerare una vera e propria Università della Difesa. Infatti, oltre ad emanare bandi per dottorati in scienze della Difesa e della Sicurezza aperti a tutti, può anche in via sperimentale e per un triennio, rilasciare titoli di studio post-universitari.

Le attività formative, nonostante l’emergenza covid-19, non hanno subito alcun rallentamento. Grazie anche al grande lavoro che viene portato avanti in questo luogo, abbiamo uno strumento militare moderno, versatile ed efficiente in grado di operare in sinergia con gli altri assetti dello Stato e in ambito internazionale.

Il Centro rappresenta il polo di riferimento per la formazione avanzata della classe dirigente non solo militare e contribuisce attivamente a promuovere una sempre maggiore consapevolezza del ruolo della Difesa, in un mondo che cambia alla velocità della luce, con sfide inedite e complesse, non ultima l’emergenza sanitaria in corso. Grazie a competenze trasversali, provvede anche alla consulenza politico-strategica, alla ricerca e all’innovazione nei settori chiave, in linea con le esigenze delle Forze armate e del dicastero, integrando anche la formazione dei dipendenti civili della Difesa.

Erano presenti alla riunione i direttori delle componenti di cui si avvale il CASD: per il Centro Militare di Studi Strategici (CeMiSS), il Generale di Squadra Aerea Stefano Salamida; per l’Istituto Alti Studi per la Difesa (IASD), il Generale di Divisione Salvatore Annigliato; per l’Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze (ISSMI), il Generale di Brigata aerea Fabio Giunchi; per il Centro per la Formazione Logistica Interforze (Ce.FLI), il Generale di Brigata Claudio Totteri e il Capo di Stato Maggiore del CASD, Generale di Brigata Pierfranco Tria.