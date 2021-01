Questa mattina ho avuto un briefing di aggiornamento con il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Alberto Rosso, sulle principali attività in corso in Italia e all’estero della Forza armata.

Durante la crisi sanitaria dovuta al Covid-19 l’Arma azzurra ha sostenuto uno sforzo quotidiano eccezionale, in concorso al Dipartimento della Protezione Civile e agli altri Dicasteri. Un impegno che è andato via via crescendo con l’acuirsi dell’emergenza. L’Aeronautica ha messo a disposizione del Paese risorse e capacità, dando un contribuito sempre altamente qualificato e specialistico.

Il resto l’hanno fatto la professionalità, la passione e la solidarietà degli uomini e delle donne della Forza armata ed è proprio a loro che voglio rivolgere il mio più sentito ringraziamento, anche e soprattutto in questa fase delicata per tutti.

Il lavoro di ogni professionista della Difesa continua e non si interrompe con le crisi politiche anzi, porta a risultati eccellenti che con orgoglio e soddisfazione ci fanno guardare con fiducia alla ripartenza dell’Italia.