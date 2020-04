Buongiorno Italia! La Difesa c’è – 01/04/20

Buongiorno Italia, buongiorno a tutti.

Oggi 1 aprile 2020 continua l’emergenza Covid-19, e si fa sempre più importante anche l’impegno del governo, delle istituzioni, della Difesa e delle Forze armate per contrastare il coronavirus.

Voglio condividere con voi alcune riflessioni su questo momento che stiamo vivendo, ma prima di iniziare voglio esprimere tutta la mia vicinanza ai familiari e ai cari di Maria Sparagana, Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato, voce storica della sala operativa della Questura di Caserta, che purtroppo è scomparsa proprio ieri, il 31 marzo.

Ieri è stata anche la giornata in cui tutte le istituzioni hanno deciso di ricordare, a mezzogiorno con le bandiere issate a mezz’asta, le vittime che il Covid-19 sta provocando. Le nostre quattro Forze armate in questa occasione hanno realizzato dei filmati bellissimi e davvero emozionanti che potete vedere qui nel video.

Una delle prime riflessioni che voglio fare con voi riguarda i dati e gli aggiornamenti che ogni giorno ci vengono forniti puntualmente dalla Protezione civile (che potete trovare sul sito ufficiale del Viminale): nella giornata del 31 marzo il numero totale delle persone positive nel nostro Paese è stato di 76.335, con un incremento dl +2.107 pazienti rispetto al giorno precedente, dei quali 4.023 si trovano in terapia intensiva, 28.192 sono ricoverati, mentre 45.420 si trovano in isolamento domiciliare. Sono stati registrati purtroppo anche 837 nuovi deceduti e 1.109 guariti.

Per evitare ogni tipo di notizia falsa o allarmismi, vi prego di far sempre affidamento alle comunicazioni che vengono fornite dagli account ufficiali, in particolare, per quanto riguarda il mondo della Difesa affidatevi alle pagine del Ministro Guerini, a quelle dei Sottosegretari, la mia e quella del mio collega Giulio Calvisi e soprattutto informatevi attraverso il sito della Difesa, dello Stato Maggiore della Difesa e delle quattro Forze armate.

Nell’ultima settimana sono stati effettuati anche moltissimi controlli in strada, solo dall’11 al 30 marzo in totale sono state controllate più di 3 milioni e 400 mila persone. Gli uomini e le donne delle Forze dell’Ordine, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia locale che sono schierate sul territorio ogni giorno stanno facendo un lavoro straordinario, questo è stato ribadito anche dal mio collega Carlo Sibilia, Sottosegretario al Ministero dell’Interno, che ha voluto aiutarci a capire il ruolo fondamentale che svolgono le Forze armate e dell’Ordine per tutto il Paese.

Di contro, devo ammettere che sono molto preoccupato per l’incoscienza di alcune persone che si dimostrano essere dei veri irresponsabili, a Pozzuoli ad esempio alcuni individui hanno deciso di fare una festa in strada non curanti dei mille sacrifici che tutto il Paese sta facendo per affrontare l’emergenza.

Il nostro Paese sembra diviso tra gli eroi che lottano in prima linea e gli stupidi, io voglio mettere l’attenzione sui primi, su coloro che si sacrificano ogni giorno. Tra di loro ci sono alcuni militari dell’Esercito che prestano servizio all’Ospedale da campo di Piacenza, che ieri mi hanno davvero emozionato decidendo di sorprendere Bruno, un paziente della struttura, festeggiando con lui il suo compleanno, nonostante tutte le avversità.

Per concludere voglio sottolineare che negli ultimi 2 giorni le risorse del 16esimo stormo dell’Aeronautica militare hanno allestito in pochissime ore 2 tende campali nella città di Martina Franca e per completare il quadro informativo voglio farvi vedere l’aggiornamento del Commissario Straordinario Arcuri riguardo ai rifornimenti arrivati sui territori. Ascoltate il video.

Questa è l’Italia migliore!