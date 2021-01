Carabinieri: disponibilità e vicinanza ai cittadini

È uscita di casa con le sue due bambine, quando fuori era già notte, per cercare una farmacia in un giorno festivo e si è trovata per strada con l’unico presidio aperto a chilometri di distanza.

Fortunatamente la mamma ha incontrato una pattuglia dei Carabinieri che l’ha aiutata a trovare il farmaco e gliel’ha consegnato in tempi brevissimi.

In questi mesi di emergenza sanitaria abbiamo raccontato tante storie di solidarietà che hanno visto come protagonisti gli uomini e le donne delle nostre Forze armate, da nord a sud, dalla spesa consegnata a casa a chi non riusciva a mettere un piatto in tavola, fino all’assistenza a chi era solo, senza nessun affetto accanto.

I nostri Carabinieri continuano a mostrare la loro vicinanza ai cittadini aiutandoli in ogni situazione di bisogno, con gesti dal valore immenso. Il mio ringraziamento più sentito va ad ognuno di loro. Grazie ragazzi!