Carabinieri: Incremento indennità di comando per i comandanti di Tenenza e di Stazione

Carabinieri: Incremento indennità di comando per i comandanti di Tenenza e di...

Sono estremamente felice di annunciare che verrà incrementata l’indennità di comando per i comandanti di Tenenza e di Stazione dell’Arma dei Carabinieri. Un risultato incredibile al quale abbiamo lavorato come governo e come parlamento, maggioranza e opposizione insieme.

Grazie all’approvazione di un emendamento, ieri è stato fatto un grande passo in avanti infatti per rendere merito al lavoro capillare che svolgono ogni giorno i nostri Carabinieri a livello territoriale. Sono loro infatti ad essere l’interfaccia principale con i cittadini e un punto di riferimento irrinunciabile in oltre 4.000 comuni italiani.

L’indennità ad oggi è corrisposta a sole 492 unità, per le ridotte risorse a disposizione, anche se competerebbe di diritto a 4.638 Comandanti di Stazioni e delle Tenenze dell’Arma. L’emendamento approvato ieri, ci consentirà ora di assicurare le risorse necessarie a tutto il personale avente diritto, dando ulteriore dignità alla funzione dei Comandanti di Stazione dei Carabinieri.

Grazie a tutte le forze parlamentari di maggioranza e di opposizione che hanno lavorato a questo storico risultato.