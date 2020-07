Il Centro Alti Studi della Difesa diventa una scuola superiore a ordinamento speciale

Il Centro Alti Studi della Difesa diventa un polo di riferimento per la formazione del Paese! 🇮🇹

È stato approvato, da parte della Commissione Bilancio della Camera dei deputati, un emendamento al “decreto rilancio” che riconfigura il Centro Alti Studi della Difesa (CASD) in una scuola superiore a ordinamento speciale.

Ho seguito questo tema molto da vicino, nell’ambito anche delle deleghe per la formazione del personale militare e civile del Ministero della Difesa e per la trattazione delle tematiche connesse alla diffusione della cultura della difesa e della sicurezza.

Sono molto soddisfatto del risultato ottenuto, con un importante lavoro portato avanti per oltre un anno e mezzo, abbiamo investito per valorizzare una realtà d’eccellenza.

Grazie a questo provvedimento, il CASD diventa un polo di riferimento in un settore di importanza strategica come quello della formazione della classe dirigente, non solo militare.

L’istituto da oggi sarà una risorsa ancora più preziosa per arricchire il Sistema Paese e potrà emanare bandi per dottorati in scienze della Difesa e della Sicurezza che saranno aperti a tutti. Inoltre, in via sperimentale e per un triennio, il CASD potrà rilasciare titoli di studio post-universitari e sarà un riferimento anche per la società civile nel delicato e complesso settore della Difesa.

Voglio ringraziare tutti i mie colleghi parlamentari che hanno sostenuto (in particolare il capogruppo Giovanni Russo) e condiviso l’iniziativa. Sono davvero felice ed orgoglioso di quanto fatto fino a qui! 💪🏼🇮🇹