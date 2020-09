Cerimonia commemorazione caduti a Cineto Romano (RM)

Oggi ho partecipato alla cerimonia di commemorazione dei caduti che si è tenuta nel comune di Cineto Romano, in provincia di Roma. Con i tantissimi cittadini, sindaci, famiglie, bambini e giovani che erano presenti abbiamo voluto ricordare e onorare il grande sacrificio di tutti coloro che persero la vita nella prima Guerra Mondiale.

Insieme al sindaco Massimiliano Liani abbiamo deposto una corona d’alloro al monumento ai caduti che fu costruito cento anni fa, il 31 agosto 1920.

Non c’è comune che non abbia il suo monumento in ricordo alle vittime di quel conflitto. Non c’è famiglia che non sia stata toccata in qualche modo da quanto avvenne negli anni della guerra. Oggi qui troviamo una comunità che si riconosce nei valori di pace, democrazia, libertà e coraggio. Gli stessi in cui credono le nostre Forze armate impegnate a sostenere le politiche internazionali per la stabilità delle aree di crisi e per la sicurezza globale.

Tutto il comparto Difesa è impegnato a mantenere sempre viva la memoria di coloro che sono caduti in guerra e che hanno sacrificato la propria vita per il Paese. Questa missione viene portata avanti da oltre un secolo dal Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti che “avvalendosi oggi di tecnologie all’avanguardia si occupa della ricerca, del recupero, del rimpatrio e della sistemazione dei Caduti”.

Le sofferenze delle due guerre mondiali sembrano oggi molto lontane, ma ricordare le vittime di quei conflitti, tramandare la memoria alle nuove generazioni, è uno strumento forte per promuovere la pace, la libertà, la rispettosa convivenza tra le persone e tra i popoli.