Concorsi: entra nell’Arma dei Carabinieri

Una grande opportunità per entrare nella grande famiglia dell’Arma dei Carabinieri!

È stato pubblicato il Bando di concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 2.938 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale del Ruolo Appuntati e Carabinieri dell’Arma dei Carabinieri.

I 2.938 posti a concorso sono così ripartiti:

2.057 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato, ai sensi dell’articolo 703 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) e ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4), in servizio;

881 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato, ai sensi degli articoli 703, 706 e 707, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a coloro che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età; il limite massimo d’età è elevato a ventotto anni per coloro che abbiano già prestato servizio militare;

Hai tempo fino al 4 settembre 2021, ecco il link per partecipare > www.carabinieri.it/concorsi