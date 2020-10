Contrasto al finanziamento dei produttori di mine antiuomo: lavori in commissione

Oggi sono stato alla Camera dei deputati in Commissione congiunta Difesa ed Esteri per partecipare alla discussione di alcuni provvedimenti di competenza del Ministero della Difesa.

In particolare abbiamo affrontato l’esame relativo la ratifica e l’esecuzione dello scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede inerente l’assistenza spirituale alle Forze armate, quello poi relativo alle disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea e, infine, una proposta di legge riguardante le misure per contrastare il finanziamento dei produttori di mine antipersona, di munizioni e subminuzioni a grappolo.