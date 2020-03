Nell’ambito del decreto Cura Italia, il Governo ha messo in campo numerose misure per far fronte all’emergenza Covid-19. In particolare per la Difesa è stato previsto il potenziamento dei servizi sanitari delle Forze armate e l’assunzione, con incarichi a tempo determinato, di tecnici di biologia, chimica e fisica, da impiegare presso la struttura sanitaria del Policlinico militare del Celio di Roma.

Chiunque voglia partecipare alla selezione dovrà essere in possesso di un diploma di laurea specialistica o laurea in biologia, chimica, fisica o altre lauree equipollenti.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate in maniera telematica, esclusivamente tramite il “Portale dei concorsi on line del Ministero della Difesa” sul sito > concorsi.difesa.it

La scadenza prevista dal bando è per il prossimo giovedì 26 marzo.

Il Governo sta potenziando tutte le capacità di risposta del Paese, inviate la vostre candidature, abbiamo bisogno di voi, uniti ce la faremo!