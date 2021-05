Diffondere l’Intelligence per supportare la cultura scientifica

Non vi nascondo la mia grande emozione nell’aver osservato quanto sia stata calorosa la vostra risposta alla pubblicazione del mio primo libro: “Intelligence Collettiva. Appunti di un Ingegnere rapito dai Servizi Segreti”.

Chi ha seguito questo percorso sin da quando ero membro del COPASIR sa quanta passione abbiamo messo nell’organizzazione di eventi fisici e virtuali per consentire a tanti cittadini di comprendere meglio le dinamiche che si celano dietro articolazioni così strategiche per il nostro Paese.

Oggi Intelligence Collettiva è una comunità di persone molto più consapevoli grazie alle informazioni che hanno condiviso con noi i protagonisti diretti e indiretti di quelli che impropriamente chiamiamo “Servizi Segreti”.

Abbiamo riassunto ed integrato questo capitale di idee e di ragionamenti in un libro e stiamo organizzando una serie di webinar con i 14 autori che hanno collaborato. Magistrati, Direttori dei Servizi, Presidenti del Comitato Parlamentare della Sicurezza della Repubblica, Ricercatori, dirigenti delle Agenzie risponderanno alle tue curiosità su questo affascinante mondo.

I posti saranno limitati a 100 persone che potranno fare domande in tempo reale ma la registrazione degli eventi verrà pubblicata in diretta su tutti i nostri canali. Se vuoi partecipare anche tu al webinar ordina il libro on line. Contribuirai anche a supportare i progetti della Fondazione Margherita Hack, la nostra casa editrice.